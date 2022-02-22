Президент Сербии выразил сомнение, что европейские страны смогут платить по 2 тысячи евро за тысячу кубометров российского газа. При этом Александр Вучич негативно оценил решение властей Германии приостановить сертификацию газопровода “Северный поток – 2”.

Вучич заметил, что указанная цена за газ совершенно неподъёмна как для Сербии, так и для других европейских стран. А сжиженный газ, который в Европу поставляют в том числе из США не сможет покрыть всей потребности. Ранее в Сербии планировали начать переговоры с российской стороной о поставках газа по цене на 30% ниже рыночной. Контракт с “Газпромом” предполагается заключить сроком на 10 лет.

О том, что газ в Европе скоро будет стоить 2 тысячи евро за 1 тысячу кубометров , ранее заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он связал это с временным прекращением сертификации газопровода “Северный поток – 2”.

Власти Германии остановили сертификацию газопровода после того, как Россия официально признала независимость Луганской и Донецкой народных республик. По мнению стран Запада, такое решение Москвы только усугубило ситуацию вокруг Украины и создало предпосылки для вторжения России в эту страну.