Французский Генштаб выложил в Сеть запись радиообмена между своей авианосной ударной группой и российским фрегатом «Адмирал Григорович». Сообщается, что моряки обсуждали между собой безопасность в ходе проведения военно-морских учений, передает РИА Новости.

В сообщении, которое появилось в социальной сети «Твиттер», сообщается, что французский фрегат Forbin, входящий в состав авианосной ударной группы, связался с российским кораблем «Адмирал Григорович».

АУГ в настоящий момент проводит операцию Chammal, детали которой авторы сообщения раскрывать не стали. Они лишь рассказали, что между экипажами французского и российского фрегатов состоялся радиообмен, в ходе которого обсуждались вопросы безопасности в ходе морских маневров. Запись этого радиообмена приложили к посту в социальной сети.