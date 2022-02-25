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Канцлер эстонского Минобороны Кусти Сальм 25 февраля заявил о решении передать Украине военную помощь.

Он уточнил, что Киев получит дополнительные ракеты к противотанковым комплексам Javelin, а также боезаряды к зенитным установкам и прочие боеприпасы. Помимо этого, Эстония передаст каски, медицинское снаряжение и сухие продуктовые комплекты. Сальм заявил, что информация неполная, все остальное в целях безопасности не разглашается.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин 24 февраля сообщил о начале военной операции на Донбассе. Он отметил, что оккупировать Украину Москва не собирается, однако сделает все возможное, чтобы провести денацификацию и демилитаризацию страны.

Ранее также сообщалось о развертывании ВСУ РСЗО «Град» на площади Шевченко в Киеве. Официальный представитель Минобороны РФ заявил, что размещение вооружений в жилых кварталах практикуется террористами, которых курирует ЦРУ.

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