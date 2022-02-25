читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На площади Шевченко в украинской столице ВСУ развернули реактивные системы залпового огня «Град» для нанесения ударов по захваченному российскими войсками аэродрому Гостомель. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков назвал «почерк» подразделений ВС Украины хорошо знакомым.

Именно такую тактику, по его словам, применяют ближневосточные террористы, которые управляются из Центрального разведывательного управления США.

«Советники Пентагона и ЦРУ научили украинское военное руководство расстановке в жилых кварталах реактивных артиллерийских систем для провоцирования ответного огня по местным жителям. Использование киевским режимом жилых кварталов для прикрытия огневых позиций своей артиллерии является военным преступлением», – рассказал Конашенков.

Ранее Минобороны сообщило об успешной операции по высадке десанта на аэродром Гостомель и уничтожении группировки украинских войск. Российские подразделения обошлись без потерь.

Вам может понравиться

Польша подала в НАТО заявку о применении 4 статьи Устава из-за угрозы участнику Альянса

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявил, что постоянное представительство страны в НАТО подало заявку о консультациях по поводу применения 4 статьи Устава Североатлантического альянса из-за растущей угрозы для Варшавы, передает

ВСУ атаковали ЛНР и ДНР с использованием беспилотников Bayraktar TB2

Киев использовал свои беспилотные аппараты Bayraktar TB2 для удара по Донецку, сообщил портал Avia.Pro Информация нашла подтверждение в рассказах местных жителей, которые видели разведывательно-ударные дроны, летящие на небольших высотах. Граждане

ВСУ стягивают на линию разграничения танки, РСЗО “Град” и комплексы ПВО С-300 и “Бук”

Киев не только не прекращает обстрелы территорий ДНР и ЛНР, но и усиливает присутствие на границах республик. Представитель Народной милиции Эдуард Басурин заявил, что ВСУ подтягивают реактивные системы залпового огня
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 февраля – пасмурно, до 1 °C | город Мытищи: погода, 25 февраля – пасмурно, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 февраля – небольшая облачность, до -7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 февраля – облачно с прояснениями, до -4 °C | Королев: погода, 25 февраля – пасмурно, до 9 °C | Подольск: погода, 25 февраля – небольшая облачность, до -0 °C | Армавир: погода, 25 февраля – пасмурно, до 12 °C |