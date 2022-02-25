На площади Шевченко в украинской столице ВСУ развернули реактивные системы залпового огня «Град» для нанесения ударов по захваченному российскими войсками аэродрому Гостомель. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков назвал «почерк» подразделений ВС Украины хорошо знакомым.

Именно такую тактику, по его словам, применяют ближневосточные террористы, которые управляются из Центрального разведывательного управления США.

«Советники Пентагона и ЦРУ научили украинское военное руководство расстановке в жилых кварталах реактивных артиллерийских систем для провоцирования ответного огня по местным жителям. Использование киевским режимом жилых кварталов для прикрытия огневых позиций своей артиллерии является военным преступлением», – рассказал Конашенков.

Ранее Минобороны сообщило об успешной операции по высадке десанта на аэродром Гостомель и уничтожении группировки украинских войск. Российские подразделения обошлись без потерь.