Ведущий научный сотрудник Отделения эндокринной гинекологии ФГБУ Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России врач-эндокринолог, акушер-гинеколог Екатерина Шереметьева в беседе с РИА Новости рассказала, из-за чего чувствуются «бабочки в животе», которые возникают, когда человек влюбляется.

Согласно её заявлению, влюбленность приводит к повышению в организме уровня гормонов радости. Из-за этого человек чувствует «бабочек в животе», что объясняется реакцией симпатической нервной системы, из-за которой увеличивается приток крови к органам брюшной полосы.

На формирование любви и влюбленности, как указала Шереметьева, влияет целый набор гормонов. Это тестостерон, эстрогены, окситоцин, эндорфины, дофамин, адреналин, серотонин, вазопрессин. От тестостерона, к примеру, зависит сексуальное влечение. Окситоцин же, как заявляется, влияет на влечение, влюбленность и доверие – из-за него люди хотят целоваться.

Ранее психологи заявили, что не стоит пытаться продлить ощущение влюбленности. Они посоветовали дать этому чувству возможность перерасти в любовь.