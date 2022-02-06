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Американские противотанковые комплексы «Джавелин» начали поступать в войска США 20 лет назад. Это устаревшее оружие, но сам по себе «возраст» еще ничего не означает. Помимо него, эти ПТРК обладают целым рядом других минусов и уязвимостей. Особенно если сравнивать его с российским «Корнет-Д1».

Дальность поражения целей ПТРК Javelin составляет не более 3 километров. С этого расстояния он способен пробить 800-миллиметровую броню. «Корнет-Д1» по этим параметрам находится далеко впереди. Он прожигает слой брони в 1150 миллиметров, а также поражает мишени с дистанции до 10 километров.

При этом «Корнет» способен пробивать броню, дополненную динамической защитой, что недоступно американским «Джавелинам». Он обеспечивает вероятность попадания, равную 0,9 и делает в минуту 4 выстрела. У ПТРК, которыми Вашингтон накачивает Украину, этот показатель равен трем.

Наконец, появившийся на вооружении ВС РФ «Корнет-Д1» может уничтожать не только танки. Также он способен сбивать вертолеты и иные цели, летящие на небольшой высоте.

Эксперты отмечают, что Киев радуется каждому новому самолету с «Джавелинами», однако эти комплексы вряд ли оправдают его доверие. Тем более, что в США заранее предупредили о скором исчерпании срока хранения ракет для ПТРК, которые после этого станут опасными прежде всего для ВСУ.

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