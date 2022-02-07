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Телеграм-канал «Незыгарь» опубликовал рейтинг «губернаторов под ударом», где глава Петербурга Александр Беглов занял шестое место. Авторы канала указали на внутриэлитные конфликты в Северной столице, в которых главные роли «исполняют» чиновники Смольного и сам градоначальник.

Аналитики отметили, что конфликты в верхушке города на Неве развиваются сами по себе, а Смольный пытается их «нейтрализовать». Иллюстрацией к этому могут служить истории с несостоявшейся в январе встречей главы Петербурга и президента Владимира Путина или широко обсуждаемой в СМИ темы замены Беглова на посту губернатора.

В Телеграм-канале «Незыгарь» подчеркнули, что невысокие управленческие компетенции Беглова и активность его противников неизменно приведут к «новым управленческим кризисам и точкам напряжения». Ранее политолог Владимир Соловейчик заявил, что команда губернатора Александра Беглова не хочет менять текущую модель управления городом.

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