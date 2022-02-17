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Старший научный сотрудник аналитического центра «Тайхэ» Чэн Хунган в беседе с РИА Новости рассказал, зачем США продолжают говорить о «вторжении» России на территорию Украины и поднимать из-за этого истерику.

Согласно его заявлению, США и Запад хотят представить Россию в качестве весьма опасного врага для Европы, а также сделать её более слабой. Благодаря этому США смогут без проблем оказывать влияние на Европу. Хунган отмечает, что то, что США любым способом пытаются раздуть тему «вторжения» является бесспорным фактом.

Эксперт указал, что официальные лица США не останавливаются в своих лживых заявлениях на эту тему, используя её в качестве повода для увеличения своего вмешательства в ситуацию в Европе.

Официальные лица США продолжают фабриковать и распространять ложь о “вторжении” России на Украину, используя это как повод для непрерывного усиления вмешательства Вашингтона в ситуацию в Европе, что в полной мере доказывает моральное и политическое падение нынешней администрации США, а также демонстрирует уродливое лицо политики гегемонии и грубой силы”, – заявил Хунган.

Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что никто из официальных лиц в США не называл точную дату “нападения” России на Украину. Он указал, что были лишь заявления о том, что Россия может выбрать любую дату.

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