Доцент кафедры экономической статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская рассказала о преимуществах самозанятых пенсионеров. Об этом сообщает издание «Российская газета».

Согласно заявлению Лебединской, самозанятые пенсионеры не считаются трудоустроенными официально. Таким образом, пенсионные выплаты они получают с учётом всех принятых в стране индексаций. Помимо этого, если пенсионер имеет какие-либо компенсации и льготы, они у него сохраняются.

В итоге пенсионер получает и свою пенсию, и дополнительный доход за предоставленные услуги. Также эксперт отметила, что если услуги оказываются физическим лицам, то налоговые отчисления составляют 4%, и 6%, если услуги оказываются юридическим лицам.

В среднем заработок пенсионеров составляет 20-25 тысяч рублей, что порой даже больше, чем они получали по основному месту работы.

Ранее мы сообщали, что с февраля российские пенсионеры будут получать пенсию, проиндексированную на 8,6%. Также они получат доплату за доиндексацию за январь.