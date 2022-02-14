Эксперт по практическому бизнес-этикету и деловому протоколу Татьяна Баранова в беседе с РИА Новости прокомментировал рукопожатие канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента Украины Владимира Зеленского.

Как отмечается, в понедельник между Шольцем и Зеленским состоялась встреча. Она была организована в Киеве в Мариинском дворце. Указывается, что Зеленский встретил Шольца на пороге дворца и странным образом его поприветствовал. После этого они отправились на переговоры.

Баранова указала, что способ, которым они поприветствовали друг друга является странным решением и обычно так не происходит. Впрочем, она указала, что действие было похоже на рукопожатие с королевой Елизаветой II. По словам эксперта, королева Великобритании специально протягивает так руку, что её можно только подержать за пальцы. Но ставить эти ситуации в один ряд, как она считает, не стоит.

Баранова предположила, что произошедшее не было запланировано и это является не сознательным нарушением, а неловкой ситуацией, которую оба политика решили проигнорировать.

Ранее представители украинской партии ОПЗЖ потребовали, чтобы Владимир Зеленский ушёл в отставку. Они указали, что он не выполняет Минские соглашения.