Президент Украины Зеленский пришел к власти благодаря обещанию вернуть стране мир, однако так же, как и его предшественник Петр Порошенко, даже не пытается выполнять подписанные страной Минские соглашения. Такое заявление сделали представители партии ОПЗЖ, которые также призвали действующего главу государства уйти в отставку.

По словам оппозиционеров, любые переговоры о мире Зеленский и его клика превращают в бесконечную и бессмысленную говорильню. Если же какие-то соглашения с огромным трудом заключаются, их никто не собирается выполнять, затягивая время и игнорируя любые требования.

«Зе-власть обязалась вернуть в Украину мир. Она этого не сделала и должна уйти в отставку», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте ОПЗЖ.

Также представители оппозиции заявили, что из-за подобных действий Зеленского и киевского режима все больше людей предпочитают уезжать как можно дальше от Украины. Кроме того, экономика рушится, а человеческих жертв становится все больше.