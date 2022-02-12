читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Президент Украины Зеленский пришел к власти благодаря обещанию вернуть стране мир, однако так же, как и его предшественник Петр Порошенко, даже не пытается выполнять подписанные страной Минские соглашения. Такое заявление сделали представители партии ОПЗЖ, которые также призвали действующего главу государства уйти в отставку.

По словам оппозиционеров, любые переговоры о мире Зеленский и его клика превращают в бесконечную и бессмысленную говорильню. Если же какие-то соглашения с огромным трудом заключаются, их никто не собирается выполнять, затягивая время и игнорируя любые требования.

«Зе-власть обязалась вернуть в Украину мир. Она этого не сделала и должна уйти в отставку», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте ОПЗЖ.

Также представители оппозиции заявили, что из-за подобных действий Зеленского и киевского режима все больше людей предпочитают уезжать как можно дальше от Украины. Кроме того, экономика рушится, а человеческих жертв становится все больше.

Вам может понравиться

Трамп заявил, что не смывал в унитаз важные государственные документы

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не смывал документы в унитаз. Так он отреагировал на книгу Confidence Man, которую написала журналистка Мэгги Хаберман, представляющая издание New York Times.

Кулеба: Киев дал России 48 часов на предоставление подробной информации о войсках на границе Украины

Украинский МИД запросил у России подробные данные о военной деятельности у своих границ. Об этом рассказал глава ведомства Дмитрий Кулеба. Он пояснил, что в полном соответствии с третьим разделом Венского

Эксперты британского издания RUSI дали ВСУ рекомендации по сдерживанию РФ

Украина может попытаться отбиться от России старыми советскими истребителями, считают эксперты британского издания RUSI. Они дали командованию ВСУ несколько «полезных» рекомендаций по отражению гипотетического «нападения» РФ. По словам авторов публикации,
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 февраля – переменная облачность, до -3 °C | город Мытищи: погода, 12 февраля – небольшой снег, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 февраля – небольшая облачность, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 февраля – небольшой снег, до -4 °C | Королев: погода, 12 февраля – небольшой дождь, до 3 °C | Подольск: погода, 12 февраля – облачно с прояснениями, до -1 °C | Армавир: погода, 12 февраля – переменная облачность, до 6 °C |