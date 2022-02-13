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Военный эксперт Дмитрий Литовкин рассказал, по какой причине атомная подлодка класса «Вирджиния» США поспешно ушла из территориальных вод РФ.

Как сообщается, инцидент произошёл 12 февраля. Заметили подлодку противолодочные силы. При этом экипаж судна не отреагировал на требования подняться на поверхность. В итоге были использованы специальные средства, но после этого субмарина выпустила ловушку-имитатор и ушла в нейтральные воды.

В беседе с изданием ТАСС Литовкин заявил, что американцы могли испугаться сигнальных ракет. Выпускают их из многоствольной установки МРГ-1. Эксперт объяснил, что после подрыва гранаты на протяжении 50 секунд остаётся красный огонь, по которому ориентируются для осуществления стрельбы фугасными гранатами.

«Важно, что о постановке «флажков» прекрасно слышали моряки с “Вирджинии”, потому, как утверждают наши военные, лодка использовала самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического контроля и с максимальной скоростью покинула территориальные воды Российской Федерации, моментально набрала скорость», — рассказал Литовкин.

Эксперт отметил, что американские моряки осознавали опасность, так как против них могли применить противолодочное оружие.

На Западе пользователи Twitter провокацию, устроенную американцами, жестко раскритиковали. Как было предположено, США ищут повод для нового конфликта.

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