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Западные пользователи социальной сети Twitter выплеснули волну негодования на Соединенные Штаты, устроившие провокацию с подводной лодкой Virginia у российского острова Уруп. Они поинтересовались, не собирается ли Вашингтон затеять в регионе «новый Вьетнам».

«Старую собаку новым трюкам не научишь», – написала пользовательница социальной сети, которую возмутили однообразные провокации США.

Еще один читатель заявил, что действия Соединенных Штатов являются откровенно провокационными. Он задался вопросом, это тактика переговоров у Вашингтона такая либо он просто в очередной раз решил повыделываться перед своей фанатичной аудиторией.

«Какой сюрприз. Эта страна все ищет новый конфликт, чтоб в него ввязаться, и почти маниакально желает новой войны», – написал американский комментатор.

Кроме того, пользователи одобрили действия России, выгнавшей субмарину из своих территориальных вод, и заявили, что экипаж АПЛ легко отделался.

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