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Крым является неотъемлемой частью России, поэтому требования США вывести оттуда войска вполне можно назвать вмешательством во внутренние дела страны. Это практически то же самое, если бы Москва потребовала у Вашингтона вывести свои подразделения с Аляски или из других штатов, заявил первый вице-спикер парламента республики Ефим Фикс. Его слова приводит издание “Газета.ру

Так он прокомментировал заявление о готовности США обсуждать вопросы по контролю за вооружениями при условии вывода российских войск с Крымского полуострова.

Фикс отметил наглую и циничную постановку вопроса, а также заявил, что диалог о чем-либо может стать реальностью только в том случае, если США будут проявлять уважение к оппоненту. Требуя вывести войска РФ с территории России, Вашингтон демонстрирует, что намерен продолжать общаться с Москвой с позиции силы.

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