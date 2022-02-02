Си Цзиньпин должен покинуть пост руководителя Китайской народной республики. С таким заявлением выступил миллиардер Джордж Сорос во время лекции в Стэнфордском университете.

Основатель фонда “Открытое общество” считает, что нынешний глава КНР создал в стране самый могущественный авторитарный режим, который угрожает демократическим государствам. При этом Си Цзиньпин, считает Сорос, искренне верит в идею коммунизма в отличие, например, от Дэна Сяопина, который ранее руководил Китаем и Коммунистической партией, что тем не менее не помешало ему провести в стране рыночные реформы.

По мнению Сороса, международное сообщество должно заставить Китай сменить политический режим.

В преддверии Олимпиады в Пекине, которая стартует уже в ближайшие дни, Сорос сравнил действующего руководителя КНР с Адольфом Гитлером. Фюрер в 1936 году с помощью Олимпиады в Берлине, заявил миллиардер, тоже хотел показать преимущество своего политического режима, основанного на тотальном контроле общества.