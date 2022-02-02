читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Си Цзиньпин должен покинуть пост руководителя Китайской народной республики. С таким заявлением выступил миллиардер Джордж Сорос во время лекции в Стэнфордском университете.  

Основатель фонда “Открытое общество” считает, что нынешний глава КНР создал в стране самый могущественный авторитарный режим, который угрожает демократическим государствам. При этом Си Цзиньпин, считает Сорос, искренне верит в идею коммунизма в отличие, например, от Дэна Сяопина, который ранее руководил Китаем и Коммунистической партией, что тем не менее не помешало ему провести в стране рыночные реформы. 

По мнению Сороса, международное сообщество должно заставить Китай сменить политический режим.  

В преддверии Олимпиады в Пекине, которая стартует уже в ближайшие дни, Сорос сравнил действующего руководителя КНР с Адольфом Гитлером. Фюрер в 1936 году с помощью Олимпиады в Берлине, заявил миллиардер, тоже хотел показать преимущество своего политического режима, основанного на тотальном контроле общества. 

Вам может понравиться

Политолог Сосновский заявил, что неуместная шутка Нуланд позволит ускорить запуск «Северного потока — 2»

Политолог Александр Сосновский высказался насчёт недавней шутки Виктории Нуланд, касающейся газопровода «Северный поток-2». Как рассказал Сосновский, заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд пошутила про газопровод, указав, что было бы лучше, если
  • Анна
  • 30.01.2022
  • читать 1 минуту

Французский политолог: США надеются на эффект от заявлений о переброске сил в Европу

Соединенные Штаты перебрасывают в Европу военный контингент не для обострения конфликта с Россией, а для создания эффекта, на который Москва обязательно должна отреагировать, считает французский эксперт Эммануэль Марк-Андре Леруа. Он

В Сан-Марино собираются возобновить вакцинный туризм для получения «Спутника Лайт»

В республике Сан-Марино намереваются вновь начать вакцинный туризм, во время которого можно поставить прививку препаратом «Спутник Лайт». Об этом сообщает ТАСС. Как сообщается, о возобновлении вакцинного туризма заявил представитель Института
  • Анна
  • 30.01.2022
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 1 февраля – небольшой снег, до -5 °C | город Мытищи: погода, 1 февраля – пасмурно, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 1 февраля – переменная облачность, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 1 февраля – облачно с прояснениями, до -8 °C | Королев: погода, 1 февраля – облачно с прояснениями, до 1 °C | Подольск: погода, 1 февраля – облачно с прояснениями, до -3 °C | Армавир: погода, 1 февраля – облачно с прояснениями, до 3 °C |