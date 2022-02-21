Издательство Marvel собирается заняться выпуском комиксов, в основу которых ляжет роман «Дикие карты» писателя Джорджа Мартина. Об этом стало известно изданию The Hollywood Reporter.

Согласно опубликованной информации, первый выпуск запланирован уже на 1 июня. Займутся проектом, в частности, Пол Корнелл, который является сценаристом сериала «Доктор Кто», а также художник Майкл Хоторн. Сам писатель отметил, что работа над этим проектом приносит ему «бесконечную радость».

Отмечается, что «Дикие карты» являются целой серией романов, главными героями которых стали супергерои. Мартин является не единственным автором этой серии, хоть и главным. Действие романа разворачивается после Второй мировой войны в альтернативной реальности, когда почти все люди были уничтожены непонятным вирусом. Оставшиеся люди либо пострадали от вируса, либо получили сверхспособности.

Ранее мы сообщали, что Marvel в своей недавней работе изобразило российскую базу “Арктический трилистник”. Однако она была представлена в виде концлагеря.