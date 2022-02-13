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В своем стремлении задеть Россию, Соединенные Штаты никогда не смотрят в зеркало, заявили пользователи форума Reddit, комментируя недавно появившийся на свет «шедевр» от разработчиков комиксов «Марвел».

Художники в очередной своей работе нарисовали российскую базу «Арктический трилистник» и изобразили ее в виде концентрационного лагеря. Пользователей американского сегмента Сети подобные вольности возмутили.

«Их логика: ну раз русские, значит лагерь. А раз люди там работают, то трудовой. Вот, пожалуйста!», – написал один из комментаторов.

Другой добавил, что в «бастионе демократии», коим возомнили себя Соединенные Штаты, каждая частная тюрьма действительно является лагерем. Где процветает средневековое рабство. Об этом, почему-то, комиксы не рисуют.

«Ну, американцам же виднее, правда?
В их тюрьмах и следственных изоляторах сидит 2,2 миллиона человек, за последние 40 лет это 500-процентный прирост.
К тому же по программе PIECP (Программа сертификации расширения тюремной индустрии) на труде заключенных наживается свыше 4 100 корпораций. Среди них 3M, ACE Hardware, Amazon, Microsoft и Northrop Grumman», – написал пользователь Reyerphoto.

«Эта ошпаренная либерда наверняка вбила себе в голову, что если в городе нет “Старбакса”, то это концлагерь, ха-ха», – высказался читатель под ником Gabtactic.

Также многие юзеры форума написали, что комиксы давно стали никому не нужны, поэтому чтобы там не рисовала «Марвел», никому до этого дела нет.

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