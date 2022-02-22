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Дизайнерское агентство Madbird оказалось полностью фальшивым, а сотрудники в нём были поддельными. Об этом сообщает BBC News.

Основал агентство Али Айад. Ему удавалось продолжительное время представлять свою несуществующую компанию в виде успешной организации. Проводились даже конференции в Zoom с участием ненастоящих сотрудников. Так, выяснилось, что как минимум шестеро сотрудников, занимающих самые высокопоставленные должности, являлись ненастоящими – их фотографии взяли из Сети, а имена придумали.

К примеру, BBC News удалось найти настоящего владельца фотографии Дэйва Стэнфилда, который был заявлен как учредитель компании, но связаться с ним можно было только по электронной почте. Оказалось, что лицо принадлежит производителю ульев из Праги, который совершенно ничего не знал о Madbird и не был знаком с её сотрудниками.

Также указывается, что по адресу, который указан как офис Madbird в Лондоне, расположен жилой дом. Другие документы были украдены у других организаций и отредактированы в фотошопе.

Ранее мы сообщали, что в разработанной по инициативе экс-президента США Дональда Трампа соцсети TRUTH Social появилось первое сообщение. Как сообщил сын Трампа, сообщение было оставлено его отцом, а соцсеть уже скоро будет запущена.

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