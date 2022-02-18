Сын бывшего президента США Дональда Трампа написал в Twitter-аккаунте, что отец уже разместил первое сообщение в разработанной по его инициативе социальной сети TRUTH Social.

«Приготовьтесь! Ваш любимый президент скоро встретится с вами», – процитировал он слова экс-главы государства.

Трамп намерен запустить социальную сеть 21 февраля. Именно в эту дату в 2022 году Америка будет отмечать Президентский день.

Напомним, что о решении создать собственную соцсеть бывший президент заявил в октябре прошлого года. Такое решение он принял, так как после штурма Капитолия 6 января 2021-го был навечно заблокирован в Facebook, Twitter, Instagram и на видеохостинге YouTube. По словам Трампа, новая социальная сеть запускается для «спасения страны».