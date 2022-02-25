Военно-воздушные силы США в Европе (USAFE) продолжили наращивать свое присутствие в нескольких странах на восточном фланге НАТО после того, как в четверг Россия предприняла первые шаги в операции на Украине. Об этом сообщает Defense News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Масштабы и скорость военного проникновения России в Украину побудили западных чиновников принять срочные решения о следующих шагах, оставаясь в рамках обещаний не посылать войска в саму Украину, сообщает Defense News.

В частности, это включило в себя переброску из Германии на восточный фланг НАТО шести американских истребителей F-35A Lightning II «для патрулирования воздушного пространства в знак солидарности с трансатлантическим альянсом. Они будут рассредоточены для полетов вместе с истребителями F-16 Fighting Falcon и F-15 Eagle в Польше, Эстонии, Литве и Румынии, согласно заявлению командования ВВС США в Европе.

«Присутствие самого современного истребителя ВВС США сигнализирует о быстром ответе в случае, если Россия расширит свое наступление за пределы границ Украины в страны НАТО. F-35A может выступать в качестве ведущего истребителя для передачи информации о целях и других данных между другими истребителями США и НАТО в регионе», – уточнили в USAFE.

Пентагон заранее (во вторник) пообещал отправить «до восьми F-35A», которые незадолго до этого прибыли на авиабазу Шпангдалем в Германии со своей постоянной базы Хилл в штате Юта.

По словам высокопоставленного представителя офиса программы F-35, в Европе в ближайшее время будет около 500 истребителей этого типа. «Лишь примерно 50 из них, плюс-минус несколько, будут американскими – на авиабазе Лейкенхит в Англии. Чиновник также выразил крайнее сомнение, что американские истребители войдут в воздушное пространство Украины или откроют огонь из своего оружия.

По официальным данным, около 200 человек персонала USAFE остаются в Шпангдалеме, а еще 100 военнослужащих отправлены на восток в рамках «звездообразного» развертывания, предназначенного для большей гибкости в чрезвычайной ситуации. Эта модель предполагает держать большую часть военного персонала ВВС на установленном основном объекте, таком как обычная база или авианосец, а меньшие группы отправляются ближе к местам предполагаемой миссии. Среди тех, кто направляется на потенциальную передовую, в основном представлены специализированные кадры авиатехников и ремонтников.

Военно-воздушные силы США в Европе и НАТО отказались напрямую комментировать сообщения о возможных воздушных боях между украинскими и российскими самолетами. Там лишь отметили, что для восточноевропейских стран НАТО может повыситься «риск трансграничной конфронтации, которая может втянуть в конфликт все 30 стран альянса».

После 2014 года ВВС США профинансировали строительство и модернизацию баз НАТО, чтобы облегчить переброску самолетов в Восточную Европу. Но, несмотря на годы внимания к этому, прогресс остается частичным.

Для F-35A, прибывающих на авиабазу Амари в Эстонии, оборудованы новая стоянка истребителей и рулежная дорожка, построенные с расчетом на поддержку американских боевых самолетов. Также завершены площадки для опасных грузов, здания общежития и оперативного центра эскадрильи, а усовершенствование инфраструктуры заправки планируется завершить в течение следующего года.

Остальные строительные проекты отстают. В их числе указаны работы по модернизации и переоборудованию на авиабазах Кечкемет в Венгрии, Малацки в Словакии, Ригге в Норвегии, которые «были приостановлены на несколько месяцев, в основном из-за задержки финансирования», – говорится в сообщении USAFE.