Если начнётся война с Россией, то ни США, ни НАТО не будут способны обеспечить своим сухопутным силам поддержку с воздуха.

Соответствующее мнение высказали журналисты издания Defense News. Они заявили, что военные силы России сумели достичь значительного прогресса в своём развитии. Они отметили тактические беспилотные аппараты, низколетящие ракеты, а также системы РЭБ.

В итоге, как считают журналисты, именно Россия будет доминировать на высотах между авиацией и наземными войсками. Таким образом, авиация США и НАТО не сможет прикрыть свои сухопутные войска.

Авторы статьи заявили, что ВВС США и НАТО могут попасть под атаку переносных ЗРК «Игра-С» и «Верба» или роя дронов. Таким образом, на проведение боевых действий они могут не надеяться.

Ранее в Польше обвинили Россию в раздувании истерии из-за «нападения» на Украину. Также было заявлено, что Россия не будет воевать, не будучи уверенной в быстрой победе.