Новые контингенты американских войск и боевой авиации была мобилизованы для поддержки стран Восточной Европы в качестве ответной меры после объявления Россией ввода войск в ДНР и ЛНР. Об этом сообщает Defense News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В дополнение к 6000 военнослужащим США, уже направленным для усиления американского военного присутствия в Европе в Германию, Польшу и Румынию, Пентагон объявил во вторник, что новые подкрепления будут направляться в страны Балтии и Польшу. Эти переброски войск включают в себя:

800 военнослужащих из оперативной батальонной группы мотопехоты, базирующейся в Италии, направляются в страны Балтии. До восьми ударных истребителей ВВС F-35 из Германии перебазируются в Прибалтику, а также в «неуказанное место на юго-восточном фланге НАТО». Батальон штурмовой авиации с 20 вертолетами AH-64 Apache – направятся из Германии в Прибалтику. Оперативная группа ударной авиации с 12 «Апачами» – направится из Греции в Польшу.

«Этот дополнительный персонал перемещается, чтобы успокоить наших союзников по НАТО, сдержать любую потенциальную агрессию против государств-членов НАТО и пройти обучение с силами принимающей страны», – заявил официальный представитель министерства обороны США.

«Объявление было сделано после того, как президент Джо Байден подробно описал новые экономические санкции против России в ответ на решение президента Владимира Путина ввести российские вооруженные силы в удерживаемые сепаратистами части Украины», – отмечает Defense News.

Байден сказал, что Соединенные Штаты «продолжат оказывать оборонительную помощь Украине» по мере продвижения российских войск, но повторил, что «у нас нет намерения воевать с Россией». Однако он сказал, что американские вооруженные силы «будут продолжать работать с союзниками по НАТО над тем, как разрядить ситуацию и защитить свои границы».

Многонациональные «силы повышенной готовности» НАТО численностью 40 000 человек «готовы ответить на агрессивные действия со стороны России вместе с тысячами военнослужащих США», заявил журналистам во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, но, по его словам «пока что не были задействованы для развертывания».

Вместо этого отдельные страны задействовали свои собственные войска на разовой основе. Сюда входят 5000 военнослужащих США из Форт-Брэгга (штат Северная Каролина), которые в начале этого месяца направились в Германию и Польшу, и еще 1000 американских военнослужащих в Европе, отправленных из Германии в Румынию.

В то же время, сказал Столтенберг, Германия направила войска в Литву, Великобритания удвоила свои войска в Эстонии.