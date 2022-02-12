Вооруженные силы Ирака намерены закупить несколько типов современной военной техники, включая российские танки Т-90, а также истребители Rafale, беспилотники и артиллерию французского производства. Текущие переговоры по этим системам достигли продвинутой стадии, сообщает Defense News с плохо скрываемым неудовольствием из-за показательного полного отсутствия в этом перечне оружия из США. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

В недавнем интервью иракскому информационному агентству командующий сухопутными войсками Ирака генерал-лейтенант Касим Аль-Мухаммади заявил, что «есть планы по увеличению количества танков и усилению дивизий и бригад, чтобы увеличить возможности иракской армии». Он также напомнил, что в настоящее время подчиненные ему войска эксплуатируют и американские танки Abrams, и российские танки Т-90.

Министерство обороны Ирака высказалось за покупку дополнительных танков Т-90 в России. Ранее Ирак уже заказывал 73 танка Т-90С в 2016 г. В июне 2018 г. иракское минобороны объявило, что в рамках первой партии данного заказа 39 из этих танков были доставлены в 35-ю бригаду 9-й дивизии армии Ирака. Эта бригада ранее была оснащена танками M1 Abrams, которые в итоге были переданы 34-й бригаде после поставки Т-90, говорится в сообщении министерства.

В Defense News предпочли не уточнять, что «Абрамсы» в составе иракской 9-й бронетанковой дивизии – в версии М1А1, они не только давно не соответствуют современным требованиям, а являлись устаревшими уже в момент их продажи Ираку. К тому же десятки этих танков к 2018 году были выведены из строя в результате боев против сил «ИГ» (запрещенной в РФ террористической организацией). Более новые танки Abrams М1А2 США к продаже Ираку не предлагали. Впрочем, военное ведомство Ирака регулярно дает понять, что руководствуется в закупках иностранных вооружений не «геополитическими» предпочтениями, а простым соотношением цены и характеристик. В этом плане российские Т-90С намного дешевле «Абрамсов» при примерно равных боевых качествах с М1А2.

Генерал Аль-Мухаммади в своем интервью подтвердил это в очередной раз: «Существует конкуренция между Востоком и Западом, чтобы доказать возможности своих систем, и как вооруженные силы мы поддерживаем диверсификацию источников вооружений», – сказал он.

Аль-Мухаммади также сообщил: «Ирак ведет переговоры с Францией по многим контрактам, включая боевые беспилотники, способные летать в течение 30 часов в воздушном пространстве, поражать цели и постоянно контролировать различные регионы с доказанной способностью и эффективностью. Есть отличные артиллерийские системы с высокой точностью, которые будут импортированы из Франции, в дополнение к другим системам вооружения, оснащенным приборами ночного видения».

«Франция предложила продать 20 дронов, и в настоящее время иракское министерство обороны проводит их технический анализ», – уточнил для Defense News Норман Риклефс, который возглавляет геополитическую консалтинговую компанию NAMEA Group и ранее был советником министров обороны и внутренних дел Ирака.

По данному вопросу Риклефс отметил, что Ирак также ведет переговоры о возможной закупке БПЛА у Пакистана. По его словам, Минобороны Ирака все еще анализирует эти варианты предложений.

Кроме того, ВВС Ирака высказали намерение приобрести французские истребители Rafale. В сентябре 2021 года председатель комитета по безопасности и обороне парламента Ирака Мохаммед Редха аль-Хайдар сообщил, что Ирак и Париж подписали контракт на поставку самолета.