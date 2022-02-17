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Авторы британского издания Daily Mail высказались насчёт перемещения российских войск у границ с Украиной.

Так, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия продолжает стягивать войска к границам с Украиной. В США не желают верить даже доказательствам, указывающим на то, что войска были отведены. Кроме того, недавно временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин сообщила, что действия России являются «агрессивными».

Читатели издания выразили несогласие с мнением чиновников. Как они считают, Россия всех разыграла, устроив всего лишь обычные зимние учения. Это стало приманкой для некомпетентных людей, работающих в западных министерствах, которые попались на эту удочку и начали писать о войне.

Также было заявлено, что Путин не собирается нападать на Украину по расписанию Запада, а сделает это тогда, когда будет готов.

Ранее мы сообщали, что в Великобритании раскритиковали СМИ за ложную информацию о “нападении” России. Как было заявлено, они подготовились к “вторжению”, но война не началась.

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  • Анна
  • 16.02.2022
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