Советы заклеить камеру смартфона, ноутбука или планшета – это совсем не паранойя, заявили журналисты британского таблоида Daily Mail. Они пояснили, что современные хакеры умеют очень многое и добраться до кодов управления видеокамерой для них не проблема. После этого они смогут отслеживать все действия пользователя.

Авторы публикации пояснили, что некоторые пользователи даже не замечают, как на их компьютере появилось шпионское программное обеспечение. Оно может быть установлено с неблагонадежных сайтов, либо возникнуть после инсталляции какого-то приложения.

Кроме того, существует множество вирусов, умеющих без участия пользователя включать камеру гаджета.

Чтобы не стать жертвой слежки, лучше заклеивать камеру портативного компьютера или других устройство. Кроме того, необходимо регулярно обновлять операционную систему – в пакетах, которые требуется скачивать, обычно имеются средства, способные защитить ПК от новых вирусов и устранить найденные хакерами уязвимости. Через которые можно не только камеру включить, но еще и завладеть конфиденциальной и платежной информацией пользователя.