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Авторы итальянского издания Corriere della Sera считают, что Россия пытается заставить Запад одобрить запуск «Северного потока-2», сокращая поставки газа в Европу.

Российская компания «Газпром» является основным поставщиком метана в Италию и почти во всю Европу. Но, как указывается в статье, недавно в Италию поставки газа из России были сокращены на 43%. Причиной указывается кризис с Украиной, из-за чего Россия решила поставлять газ в Германию, а Европу «наказать».

Эти действия «Газпрома» привели к тому, что стоимость энергоносителей заметно выросла. В свою очередь, это повлияло на промышленность в Италии и на счета местных жителей.

1 февраля председатель итальянского Совета министров Марио Драги обсудил по телефону эту проблему с президентом России Владимиром Путиным. Как отмечается, после этого ситуация с поставками газа изменилась.

Недавно мы сообщали, что соглашение с Китаем позволит России стать независимой от поставок газа в Европу. Экспорт газа в Китай может достигнуть до 100 миллиардов кубометров.

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