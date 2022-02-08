Пекин в ближайшее время может стать главным покупателем российского газа. Первые шаги к этому уже сделаны: недавно “Газпром” и Китайская национальная нефтегазовая корпорация заключили долгосрочное соглашение по поставкам газа, который будет поступать в Поднебесную по дальневосточному маршруту. Со временем это приведёт к тому, что зависимость России от поставок “голубого топлива” в Европу снизится. Так считает польский журналист Анджей Кублик.

В своей статье для издания Gazeta Wyborcza, он сообщает, что после введения в строй всех мощностей, ежегодный экспорт России газа в Китай будет составлять почти 50 миллиардов кубометров. А через десять лет, когда будут реализованы ещё некоторые проекты, о которых власти России и Китая уже договорились, объём экспорта вырастет до 100 миллиардов “кубов”, отмечает польский журналист.

При этом автор статьи уверяет, что поскольку газ в Европу и Китай идёт из разных месторождений, то европейские партнёры Москвы продолжат получать топливо. Однако укрепление отношений с Китаем сделает Россию для Европы менее сговорчивой. Особенно это касается цен на газ. Москва получит возможность фактически диктовать условия европейским партнёрам, которым просто некуда будет деться.