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27 февраля в народе отмечается Кириллов день или день Кирилла Весноуказчика.

Такое название этот день получил из-за того, что раньше в это время предсказывали, какая погода будет весной и летом. Кроме того, отмечается ещё и женский праздник – Бабьи взбрыксы. Полагалось в этот день почитать женщин, которые занимались принятием родов. Им приносили угощение и дарили подарки.

Повитухи раньше были весьма уважаемыми, там как от них зависели новорожденные дети. Повитухи также помогали ухаживать за детьми и раздавали советы по этим вопросам.

27 февраля запрещалось ругаться, в особенности вечером – полагалось, что это может привлечь нечистую силу. Опасным было просыпать соль и выкидывать крошки – их следовало отдать птицам. Если предстояла дальняя дорога, то, чтобы всё прошло хорошо, запрещалось мыться перед отправлением. Также нельзя было стричь волосы и ногти.

Нельзя было на закате давать деньги в долг, иначе был риск возникновения трудностей с их возвращением. А вот совершение покупок в этот день, как считалось, привлечёт удачу.

Ранее россиянам рассказали о блинах на гречневой муке, которые можно приготовить на Масленицу в этом году. Как было отмечено, такие блины можно есть даже людям с избыточным весом.

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  • Анна
  • 27.02.2022
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