Основным угощением на Масленицу, которая в этом году пройдет с 28 февраля по 6 марта, являются блины. Однако людям с избыточным весом и склонным к его быстрому набору нежелательно сильно увлекаться этим лакомством. Впрочем, есть и альтернативный вариант – диетические блин, рассказала диетолог Маргарита Королева.

Она отметила, что 1-2 блина никак не повредят человеку, который не страдает от сахарного диабета и заболеваний, связанных с обменом веществ. В противном случае лакомство можно готовить с применением полезных ингредиентов, которые смягчат удар по организму.

По словам диетолога, лучше выбирать черемуховую или гречневую муку, в составе которой нет глютена. Кроме того, вместо молока имеет смысл использовать воду. В качестве начинок хорошо подойдут овощи, фрукты или ягоды, а также другие продукты с низким гликемическим индексом. Это позволил обеспечить насыщение организма, насладиться вкусом блинов и не набрать лишний вес.