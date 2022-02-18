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17 февраля обрушилась часть стены «Красного треугольника». Кирпичное здание обвалилось на прохожую и две припаркованные машины. Очевидец поделился в Сети видео с места происшествия.

Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга сообщает, что будет проверка по факту обрушения здания завода.

«Надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства об использовании государственного имущества и об охране объектов культурного наследия в деятельности ответственных должностных лиц», – заявили в ведомстве.

Смольный данную ситуацию не прокомментировал. Губернатор Петербурга Александр Беглов также не отреагировал на ЧП. Как пишет Телеграм-канал «Площадь Восстания», это – не первое происшествие городского масштаба, которое глава города игнорирует.

«А что Беглов? А Беглов в это время сидит в Комарово и пока даже не думает как-то разбираться с ЧП городского масштаба. Видимо, в надежде, что «само рассосётся». Сразу вспоминается похожий случай с пожаром на «Северной верфи», когда градоначальник выехал на место ЧП только на бумаге. А по факту был то ли в Москве, то ли на даче», –  пишет автор материала.

В декабре произошел пожар на одном из старейших предприятий Петербурга, «Северной верфи». Но Беглов посетил место происшествия только после соответствующего распоряжения вышестоящего руководства.

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