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В Японии высказались насчёт ситуации вокруг Украины и истерии насчёт «вторжения» России, о чём постоянно заявляют США и Запад. Об этом рассказывает издание РИА Новости.

Так, один из читателей японских СМИ заявил, что методы нагнетания, которые используются в США, весьма уродливы. Кроме того, он предположил, что Америка хочет сама начать войну, однако выставить виноватой в начале конфликта другую сторону.

Ещё один комментатор отметил, что Байдену уже невтерпёж, чтобы Россия напала на Украину. Другой читатель заявил, что Штаты загнали себя в угол, так как против ядерной державы, которой является России, сделать они совершенно ничего не способны сделать и сейчас остаётся лишь предполагать, что будут делать политики.

В комментариях также было предложено Украине решить эту проблему, приняв позицию нейтральной страны и заявив об отказе от вступления в НАТО. В этом случае можно будет заключить договор о ненападении между Россией и Европой, а также получать от Запада поддержку.

Недавно официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что США и Великобритания занимаются пропагандой войны. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

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