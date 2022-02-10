Издание The Evening Standard рассказало об эсминцах Type 45, которые в полном составе находятся на ремонте и не в состоянии выйти в море из-за поломок двигателей. Эта публикация здорово разозлила британских читателей, которые оставили множество эмоциональных комментариев.

Один из них назвал ситуацию настоящим позором. Новейшие эсминцы, которые сейчас должны обеспечивать защиту от «российской агрессии», не в состоянии выйти в открытое море.

Другой читатель призвал продать этот «металлолом» Украине, которая будет счастлива получить корабли такого уровня.

Напомним, что эсминцы не смогли выйти из портов, чтобы проконтролировать учения российских кораблей неподалеку от берегов Великобритании. Среди них – и хорошо знакомый России «Дефендер», который в прошлом году прорвался в территориальные воды РФ у мыса Фиолент в Крыму.