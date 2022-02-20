Один из болгарских телевизионных каналов случайно назвал лидера США Джо Байдена «президентом России».

Как сообщается, речь идёт о телеканале NOVA. Недавно здесь вышла передача, темой которой стал кризис на Украине. Так, в рамках выпуска была показана часть недавнего мероприятия, на котором выступил президент США Джо Байден. Однако в титрах была допущена достаточно нелепая ошибка: сотрудники телеканала поместили на выступление Байдена надпись «президент на Русия», что означает «президент России».

Запись эфира доступна на официальном сайте NOVA. Отмечается, что до сих пор на сайте эту ошибку не исправили. Об опечатке руководство телеканала ничего не заявляло, не признало её наличие и не приносило извинений.

Недавно мы сообщали, что журналисты рассмеялись после недавнего выступления Байдена на пресс-конференции. Во время выступления Байден заявил о планах президента России Владимира Путина “вторгнуться” на Украину.