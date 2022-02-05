Западные СМИ продолжают разрабатывать все новые и новые планы для России на случай «вторжения» на Украину. Очередной материал на эту тему выдало немецкое издание Bild. Авторы заявили, что получили информацию от спецслужб, которые «подслушивают» разговоры российских военных кругов о «послевоенных планах» Москвы.

Они рассказали, что первым делом РФ уничтожит ВСУ и возьмет под контроль крупные города Украину. Для этой цели будут задействованы политики, поддерживающие президента РФ Владимира Путина, и агенты, которые уже находятся в мегаполисах. Кроме того, спецслужбы отправят туда дополнительную агентурную сеть.

После этого РФ якобы создаст «Народную раду», которая станет марионеточным правительством Украины и заменит Верховную раду. В дальнейшем страну превратят в полицейское государство и проведут референдум, на котором большинство проголосует за присоединение к союзу России и Беларуси.