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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек намереваются переехать в Великобританию. Об этом сообщает Daily Mail.

Сейчас пара проживает в США, но, как стало известно, агент по недвижимости ищет им подходящие апартаменты в Великобритании. Жить они, судя по всему, собираются в Лондоне, как уточняется, в юго-западной части города.

Решение о переезде было принято, по слухам, из-за работы. Так, согласно предварительной информации, Аффлек может исполнить одну из ролей в готовящемся фильме о кукле Барби. Главные роли в предстоящей ленте исполнят Марго Робби и Райан Гослинг.

Как отмечается, Лопес и Аффлек вновь начали отношения спустя 17 лет после расставания. По словам Дженнифер, сейчас они больше ценят друг друга и их отношения сильно отличаются от того, что было ранее.

Ранее мы сообщали, что из-за коронавируса в Великобритании закрылся старейший в стране паб. Он был открыт ещё в 793 году.

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