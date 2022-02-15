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Глава Петербурга Александр Беглов заявил об удачном старте работы электронного сервиса, позволяющего открыть и закрыть больничные листы. По словам руководителя Смольного, это позволило сократить количество очередей в поликлиниках, а в некоторых из них и вовсе их ликвидировать.

При этом градоправитель проигнорировал жалобы жителей города на плохое техническое функционирование этой системы. Многие горожане не могут отправить заявку онлайн, из-за чего им приходится идти в медучреждения лично. Другим и вовсе не приходит больничный лист после положительного ковид-теста, что заставляет работника давать дополнительные объяснения руководству по месту работы.

Проблема также остается и с чрезмерной загруженностью поликлиник. Из-за нехватки персонала люди по несколько суток ждут вызванной на дом бригады врачей. Все это говорит о глобальных проблемах Петербурга в сфере здравоохранения.

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