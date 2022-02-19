Губернатор Петербурга Александр Беглов несколько раз отказался подписывать приказ о выплате социальной премии для медицинских работников за работу с ковид-пациентами.

Как рассказал источник издания, указ о назначении выплат для врачей был предоставлен градоначальнику в конце декабря, но несколько раз игнорировался, а в городском Комитете по социальной политике сослались на отсутствие финансирования.

«Увидев размер выплат для медиков, Беглов решил придержать выплаты. В январе вице-губернатор Эргашев вновь пришел к губернатору с этим документом и опять получил отказ в подписании. В итоге выплаты зависли до начала февраля. И только после того, как поднялась шумиха в СМИ, Александр Дмитриевич решил, что срочно необходимо подписать указ», – рассказал источник.

Заставить выполнять свою работу Беглова смогли только после того, как медики обратились в СМИ с просьбой решить эту проблему. После этого чиновник сразу подписал приказ.

Напомним, то же самое было несколько месяцев, когда чиновник отказывался выплачивать ковидные премии врачам, которые не попали в первый список за 2021 год. Тогда медицинские работники написали жалобы в СМИ и Минздрав России, после чего Александр Беглов начал выполнять свои служебные обязанности перед городом.