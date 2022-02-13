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Военный эксперт Виктор Баранец в интервью изданию «Царьград» высказался насчёт недавней провокации США, устроенной в территориальных водах России.

Как сообщается, 12 февраля подлодка ВМС США была замечена в территориальных водах России. Требование всплыть было проигнорировано. Инцидент произошёл у Курильских островов. В Минобороны России указали, что инцидент является «грубым нарушением норм международного права».

Согласно заявлению эксперта, эти действия являются «сверхнаглостью». Баранец отметил, что на этот раз действия российской стороны были довольно мягкими, хотя имелись все основания и права для более жесткого реагирования. Также эксперт заявил, что если подобные провокации продолжатся, то это будет представлять опасность для американских моряков.

«Потому что вы понимаете прекрасно: если американцы залезают в наши воды, мы запрашиваем: «Кто вы?», а они не отвечают, то мгновенно бы получили торпеду в бочину. Это была бы огромная братская могила», — заявил Баранец.

О произошедшем инциденте мы сообщали недавно. Как отмечается, на перехват нарушителя был отправлен фрегат «Маршал Шапошников».

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