Сегодняшним утром в Сети появились сообщения о «тихом вторжении» США в территориальные воды России у Курильских островов. На перехват нарушителя вышел фрегат «Маршал Шапошников», который «отбомбился» от американской субмарины, которая игнорировала требование всплыть на поверхность.

Эксперты рассказали, что корабль хорошо вооружен, однако против американской подлодки он вряд ли использовал крылатые ракеты «Калибр» или торпеды, выпускаемые из аппарата ПТА-53. В обоих случаях субмарина однозначно пошла бы ко дну и превратилась в братскую могилу для экипажа.

Кроме того, на борту фрегата имеется реактивный морской бомбомет РБУ-6000, который вполне мог быть задействован в качестве спецсредства против подлодки. Взрыв глубинной бомбы на значительном удалении от субмарины неплохо прочищает мозги моряков и заставляет их действовать именно так, как поступил американский экипаж. Он тут же ретировался, оказавшись в нейтральных водах далеко от территории РФ.

Кроме того, считают эксперты, поделившиеся своим мнением с изданием «Царьград», российский фрегат мог нанести по субмарине гидроакустический удар. Он совершенно не опасен для экипажа, однако очень наглядно демонстрирует, что подводная лодка обнаружена.