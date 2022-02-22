Отношения между Россией и Китаем сейчас можно считать союзническими и даже в некоторой мере дружескими, однако так было не всегда.

Как сообщает портал «ИноСМИ» со ссылкой на издание The New York Times, с 1949 года отношения между Китаем и СССР были довольно плохие. Этим решил воспользоваться президент США Ричард Никсон, который в 1972 году добился подписания договора о сотрудничестве с Китаем. Благодаря этому КНР смог интегрироваться в мировую экономику. В США же многие считали, что КНР станет государством с западной демократией.

Но сейчас официальные лица в США сомневаются в необходимости союза с Китаем. Так, указывается, что Китая является первым государством за столетие, которое бросило вызов американскому господству в экономическом и военном плане. Даже Россия этого никогда не делала.

Авторы издания отметили, что сейчас Пекин налаживает дружеские отношения с Москвой, так как считает, что США угасают, как сверхдержава, но Китай на своё место не пускают. Сближение началось в 2014 году после введения санкция в отношении России из-за Крыма.

Ранее авторы The American Spectator заявили, что альянс Китая и России позволит покончить с мировым господством США. Как было заявлено, сбросить Америку с трона можно уже сейчас.