Соединенные Штаты продолжают строить из себя мирового гегемона, однако их время уходит и больше никогда не вернется, рассказали авторы американского издания The American Spectator. Они пояснили, что господство США прервется из-за альянса Китая и России.

Эти страны имеют огромные природные и человеческие ресурсы, большие территории и стремительно наращивают и модернизируют военный арсенал. Они способны сбросить Америку с трона уже сейчас, о чем отлично знает Вашингтон.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом “ПолитРоссия”, рассказали, что США должны винить только себя за скорое появление союза между Пекином и Москвой. После распада СССР и уверенной победы в холодной войне Вашингтон слишком расслабился и переусердствовал с расширением НАТО на восток. Именно это обстоятельство заставило Китай и Россию начать сотрудничество во многих сферах, включая военную В настоящий момент оно углубляется, что приведет к созданию мощного и непобедимого альянса.