Люди, живущие в XXI веке, не должны гибнуть в результате падения с крыш сосулек. Об этом заявил артист музыкального театра, певец Антон Авдеев, комментируя провал снегоуборочной кампании в Санкт-Петербурге.

Снежный коллапс уже три месяца доставляет множество проблем жителям Северной столицы. Губернатор Александр Беглов и коммунальные службы оказались не готовы к приходу зимы. В результате этого дороги и тротуары покрыты снегом и льдов.

«Плохо со снегом. В XXI веке не должны люди умирать от сосулек, как-то это глупо. Нужно, естественно, и крыши убирать, чтобы было безопасно ходить рядом с домами, ну и невозможно, конечно, припарковаться нигде, да и бедные пешеходы тоже. Да ничем я вас не удивлю, я согласен в общем-то со всеми, кто высказывался уже об этой истории», – заявил Авдеев.

Он добавил, что в Петербурге уже не первый год наблюдается полный бардак. Складывается впечатление, что местные власти вообще не занимаются делами города.