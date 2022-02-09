Для обустройства парников, теплиц, упрочнения строительных конструкций, защиты от ветра, быстрого зонирования пространства идеальным решением будет армированная пленка. Товар пользуется спросом у дачников, на сельскохозяйственных объектах, на стройке, в частном секторе. Изготавливается материал из полиэтилена высокой плотности и армирующего тканевого каркаса в виде сетки. Полиэтиленовые листы окружают каркас сверху и снизу, надежно удерживая его в структуре изделия, защищая от негативного воздействия, механических повреждений, влаги.

Особенности товара

Изделие выпускается в трех востребованных на рынке модификациях: плотностью 120 г/м2, 140 г/м2 и 200 г/м2. Чем выше плотность вещества, тем более сильными прочностными характеристиками оно обладает, но и цена в таком случае увеличивается. Ключевыми особенностями пленки выступает:

Стойкость к различным погодным условиям. Порывы ветра, снег, дождь, повышенный уровень сырости – все это не способно разрушить структуру материала. Даже при получении повреждений армирующий слой не дает полотну разойтись и конструкция сохраняет форму и дальше выполняет поставленные задачи;

Долговечность. Характеристика, связанная с предыдущей. При нормальных условиях эксплуатации изделие может отслужить не один сезон, даже без демонтажа на зимний период;

Наличие УФ-стабилизаторов обеспечивает сохранение товара под воздействием солнечных лучей, отсутствие выгораний и изменения цвета;

Морозостойкость. Даже использование в условиях отрицательных температур не наносит ей вреда.

Отличная светопропускная способность материала позволяет использовать его на парниках, теплицах, обеспечивая выращиваемые культуры необходимым уровнем тепла, защитой от внешних воздействий, при этом не блокируя доступ солнечного света.



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Варианты использования

Применение армированной пленки чаще всего наблюдается в таких отраслях: