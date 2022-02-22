Петербургские деятели культуры и искусства акцентируют внимание Смольного на проблеме неэффективной уборки снега и наледи в Северной столице. Своё мнение высказал актер театра и кино Андрей Ургант.

Комментарий артиста касался положения пенсионеров из Петербурга, которым по объективным причинам сложно передвигаться по улицам. Ургант призвал петербургские власти заняться решением проблемы, пока количество несчастных случаев не увеличилось.

«Избавиться от льда на дороге, чтобы пожилые люди, да и молодые тоже, не ломали себе руки и ноги, мне кажется – правильная позиция. Нужно приложить все усилия, чтобы этого не было. Будет легче», – отметил артист.

По мнению знаменитости, Смольный должен нести ответственность за безопасность горожан. Люди имеют право передвигаться по улицам города, не боясь внезапно поскользнуться или попасть под град из сосулек.

“Так нельзя жить. Это неправильно. Это позор для нашего красивого, лучшего в мире города», – сказал он.

Напомним, с конца ноября в Петербурге систематически фиксируются случаи травм среди горожан. Так, 17 февраля в больницу доставили петербурженку сразу с тремя переломами. За зимний сезон губернатор Александр Беглов доказал, что не способен проконтролировать работу коммунальных служб и наладить снегоуборочную кампанию в Петербурге.