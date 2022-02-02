Киев гордится созданием подразделений территориальной обороны, которые якобы уже сейчас готовы «защищать Украину» от мифического «российского вторжения». Однако на деле эти отряды составлены из «мужчин сильно за 30» и бездельников, подвергнувшихся «милитаристскому психозу», заявил аналитик РИА Новости Андрей Коц.

Он рассказал, как пенсионеры из теробороны проводят учения с деревянными автоматами. Они прячутся за деревьями и кустами и постоянно выкрикивают «Пиу-пиу-пиу» или «Тра-та-та», что должно означать выстрелы из фанерного оружия.

Граждане Украины только смеются, глядя на этот цирк. Также они интересуются, почему в ходе учений не используются настоящие автоматы с холостыми патронами, как на нормальных учениях. Впрочем, власти не особо заботит такое мнение. Глава Минобороны Алексей Резников уже отчитался, что к весне подразделения соскучившихся за игрой в войнушку пенсионеров будут укомплектованы почти на 70 процентов. Также он заявил, что оружие в стране есть и будет задействовано при необходимости.