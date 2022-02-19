Китаевед Николай Вавилов заявил, что Китай осуществляет подготовку к масштабной войне.

Об этом Вавилов рассказал 16 февраля в своём ролике. Согласно заявлению специалиста, сейчас конфронтация лидера КНР с США достигла «трагического уровня». В дальнейшем она будет лишь расти. Эксперт также отметил, что США могут попробовать вынудить Си Цзиньпина уйти со своего поста, использовав для этого различные типы дестабилизации.

Но более реальной, как заявил Вавилов, будет ситуация, при которой глава Китая останется на третий срок, и в это время конфронтация с США будет неизбежной. Сейчас Китай подготавливается к противостоянию за контроль над морскими и торговыми потоками.

Что касается России, то против неё Китай ничего не замышляет. Россию и прочие постсоветские государства Вавилов в этой ситуации называет «очень глубоким тылом» для Китая, который является безопасным.

Недавно Foreign Policy заявили, что США могут легко нивелировать преимущество России и Китая в гиперзвуковой сфере. Они придумали способ уничтожать гиперзвуковые ракеты прямо в полёте.