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Соединенные Штаты придумали, как бороться с гиперзвуковым оружием России и Китая. Не будучи в состоянии разработать собственную ракету, они придумывают фантастические способы уничтожения этих боезарядов прямо в полете.

Так, авторы издания Foreign Policy поясняют, что любые гиперзвуковые ракеты подвергаются огромным нагрузкам во время ударов по цели противника. Поэтому их корпуса становятся уязвимыми перед любым механическим воздействием. Это дает возможность спровоцировать сбой их в работе чрезвычайно простым способом.

Для этого достаточно сбросить с нескольких самолетов множество металлических частиц, которые мгновенно помчатся навстречу ракете и повредят ее корпус. После этого боезаряд сам взорвется в воздухе, не долетев до цели. Кроме того, атаковать гиперзвуковые ракеты можно и микроволнами, излучаемыми беспилотными аппаратами или крылатыми боезарядами, отправляемыми навстречу оружию, аналогов которому у США нет.

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