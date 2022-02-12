В минувшую пятницу президент Джо Байден приказал перебросить еще 3000 американских военнослужащих в Польшу, в рамках продолжающейся Западом кампании «опасений российского вторжения в Украину». Об этом сообщает издание American Military News (AMN). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Официальные лица в Вашингтоне на условиях анонимности сообщили, что дополнительные войска в Польше будут состоять из десантников из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, базирующейся в Форт-Брэгге (штат Северная Каролина), а не из числа американских войск, в настоящее время уже дислоцированных в Европе.

Планы по развертыванию этих дополнительных подразделений 82-й воздушно-десантной дивизии появились через неделю после того, как Байден приказал направить контингент из различных сил общей численностью в те же 3000 военнослужащих в страны НАТО, соседствующие с Украиной.

Новые подразделения 82-й воздушно-десантной дивизии должны прибыть в Польшу на следующей неделе. По словам тех же официальных лиц США, это развертывание направлено на то, чтобы успокоить союзников по НАТО, и войска не будут направлены непосредственно в Украину.

Сообщение о перемещении дополнительных войск США в Европу поступило в тот же день, когда советник администрации президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о неких «новых признаках», которые якобы указывают на то, что Россия может вторгнуться в Украину «в любое время, в том числе во время Олимпийских игр, которые завершатся 20 февраля».

Салливан также повторил призывы администрации Байдена к гражданам США покинуть Украину. Он в довольно категорической форме указал, что американцы, находящиеся сейчас в Украине, должны постараться выбраться из страны в течение следующих 24-48 часов. Япония и Южная Корея также приказали своим гражданам эвакуироваться из Украины в пятницу, сославшись на ухудшение ситуации с безопасностью.