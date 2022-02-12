читать 2 минуты
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В минувшую пятницу президент Джо Байден приказал перебросить еще 3000 американских военнослужащих в Польшу, в рамках продолжающейся Западом кампании «опасений российского вторжения в Украину». Об этом сообщает издание American Military News (AMN). Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Официальные лица в Вашингтоне на условиях анонимности сообщили, что дополнительные войска в Польше будут состоять из десантников из 82-й воздушно-десантной дивизии армии США, базирующейся в Форт-Брэгге (штат Северная Каролина), а не из числа американских войск, в настоящее время уже дислоцированных в Европе.

Планы по развертыванию этих дополнительных подразделений 82-й воздушно-десантной дивизии появились через неделю после того, как Байден приказал направить контингент из различных сил общей численностью в те же 3000 военнослужащих в страны НАТО, соседствующие с Украиной.

Новые подразделения 82-й воздушно-десантной дивизии должны прибыть в Польшу на следующей неделе. По словам тех же официальных лиц США, это развертывание направлено на то, чтобы успокоить союзников по НАТО, и войска не будут направлены непосредственно в Украину.

Сообщение о перемещении дополнительных войск США в Европу поступило в тот же день, когда советник администрации президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о неких «новых признаках», которые якобы указывают на то, что Россия может вторгнуться в Украину «в любое время, в том числе во время Олимпийских игр, которые завершатся 20 февраля».

Салливан также повторил призывы администрации Байдена к гражданам США покинуть Украину. Он в довольно категорической форме указал, что американцы, находящиеся сейчас в Украине, должны постараться выбраться из страны в течение следующих 24-48 часов. Япония и Южная Корея также приказали своим гражданам эвакуироваться из Украины в пятницу, сославшись на ухудшение ситуации с безопасностью.

«Американские войска, уже дислоцированные в Польше, готовятся осуществлять прием американцев и оказывать им помощь, когда они будут переправляться из Украины. Сообщается, что они уже начали устанавливать контрольно-пропускные пункты, палаточные городки и другие временные объекты вблизи границы Польши с Украиной», – отмечает AMN.

Вам может понравиться

В Генконсульстве России в США осталось рекордно низкое число сотрудников

Всего 5 человек осталось в Генеральном консульстве России в Нью-Йорке. Такого в истории дипломатических отношений ещё не было. Большинству дипломатов было предписано покинуть Соединённые Штаты.  Сейчас в штате ведомства находится

Депутат Грудин сообщил о нелегальной свалке в Петродворцовом районе

Активисты движения «Общество. Будущее» нашли очередную незаконную свалку, куда, по данным исследователей, сбрасывают петербургский мусор. Муниципальный депутат округа «Правобережный» Федор Грудин рассказал, что она находится недалеко от поселка Большая Ижора.

Американцы рассказали, почему 4 эсминца ВМС США направлены в Европу

Четыре боевых корабля переброшены с восточного побережья Америки в состав 6-го флота США, поскольку США и НАТО продолжают сосредоточивать военно-морские силы в Европе. Об этом сообщает USNI News. Перевод основных
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 февраля – переменная облачность, до -3 °C | город Мытищи: погода, 12 февраля – небольшой снег, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 февраля – небольшая облачность, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 февраля – небольшой снег, до -4 °C | Королев: погода, 12 февраля – небольшой дождь, до 3 °C | Подольск: погода, 12 февраля – облачно с прояснениями, до -1 °C | Армавир: погода, 12 февраля – переменная облачность, до 6 °C |