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Журналист телеканала CNN Натан Ходж считает, что президент РФ Владимир Путин довольно часто применяет в своей речи грубые выражения.

В качестве примера Ходж рассказал о недавней фразе Путина, которую он произнёс в адрес президента Украины Владимира Зеленского, раскритиковавшего Минские соглашения.

«Нравится, не нравится – терпи, моя красавица!», – заявил Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Франции Эммануэлем Макроном.

Ходж отметил, что это высказывание, вне зависимости от того, является оно фольклорным или нет, указывает на издевательское отношение Путина к Украине. По мнению журналиста, российский президент не считает Украину настоящей страной.

Кроме того, было отмечено, что это не первое подобное высказывание Путина. Так, ещё в 1999 году, когда он являлся премьер-министром, Путин высказался о чеченских сепаратистах.

«Если мы их в туалете поймаем, то, извините, и в сортире их замочим», – заявил тогда Путин.

В итоге, как считает Ходж, отказ Путина от дипломатического языка указывает на то, что он готов встретиться и поговорить.

Недавно Владимир Путин заявил о готовности предоставить политическое убежище Порошенко. Об этом он сообщил во время встречи с Эммануэлем Макроном.

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