На встрече между президентами Эммануэлем Макроном и Владимиром Путиным одной из главных тем для обсуждения был «украинский вопрос». Французский лидер приехал, чтобы добиваться деэскалации обстановки вокруг Киева, поэтому данной теме была посвящена большая часть переговоров.

При этом президент РФ заявил, что проблема кроется в нежелании Киева исполнять Минские соглашения.

«Повторяю еще раз, в Киеве то говорят, что будут соблюдать, то говорят, что это разрушит их страну. Президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих минских соглашений. Ну, нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится», – заявил он.

Также Путин напомнил, что ранее уже предлагал бывшему украинскому лидеру Петру Порошенко политическое убежище в РФ и готов сделать это еще раз. Так как сейчас экс-президента преследуют за государственную измену. По мнению главы государства, привлечение Порошенко к ответственности было бы слишком крутой заявкой на успех для нынешней киевской власти.